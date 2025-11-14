Inscription
#Manga

Effeuiller Inaccessible Tome 3

Aya Sakyo

Hana, un homme oméga de 26 ans qui n'avait jamais eu de chaleurs, a été contraint de coucher avec un alpha du nom de Renjaku lorsqu'elles sont arrivées par surprise. Ce dernier se trouve être un de ses clients réguliers et également l'homme pour qui Hana avait des sentiments cachés. Une fois liés, Hana et Renjaku ont commencé à vivre ensemble, filant le parfait amour tels de jeunes mariés. En tout cas, ce fut le cas jusqu'à ce que la famille d'Hana se fasse remarquer... La suite de cet omégaverse florissant vous est livré tout chaud de la part d'Aya Sakyô !

Par Aya Sakyo
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Aya Sakyo

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Effeuiller Inaccessible Tome 3

Aya Sakyo

Paru le 19/11/2025

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

9782382765418
