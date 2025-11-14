Inscription
#Manga

Les caprices du Jaguar Tome 4

Unohana

ActuaLitté
Le guitariste de génie du légendaire groupe Peg, Shiina, est soudain atteint de surdité brusque et apprend également les problèmes de santé de son père, ce qui le pousse à nouveau à quitter le Japon et son petit ami Arata pour prendre de la distance. Ce dernier se sentant coupable d'avoir laissé tomber Shiina par le passé n'arrive pas à lui dire de rester à ses côtés... Arata et Sôjun franchissent toutes les difficultés grâce à leurs sentiments ! Un dernier tome mêlant amour, sexe et musique !

Par Unohana
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Unohana

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Retrouver tous les articles sur Les caprices du Jaguar Tome 4 par Unohana

Commenter ce livre

 

Les caprices du Jaguar Tome 4

Unohana

Paru le 19/11/2025

228 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

ActuaLitté
9782382765401
© Notice établie par ORB
plus d'informations

