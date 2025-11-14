Les caprices du Jaguar Tome 4

Le guitariste de génie du légendaire groupe Peg, Shiina, est soudain atteint de surdité brusque et apprend également les problèmes de santé de son père, ce qui le pousse à nouveau à quitter le Japon et son petit ami Arata pour prendre de la distance. Ce dernier se sentant coupable d'avoir laissé tomber Shiina par le passé n'arrive pas à lui dire de rester à ses côtés... Arata et Sôjun franchissent toutes les difficultés grâce à leurs sentiments ! Un dernier tome mêlant amour, sexe et musique !