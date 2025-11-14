Inscription
#Manga

Afterglow

Wagase Wagimoko

"Tu as déjà tué quelqu'un ? " Cardiologue et chirurgien cardiovasculaire diplômé, Kiyotaka Higuchi avait une grande carrière devant lui. Seulement, il est envoyé dans une ville isolée à Kyushu pour une "certaine raison" dans le service de médecine interne. Sans pouvoir refuser cette mutation, il s'occupe à présent de personnes âgées qui lui racontent leur vie... Se plaignant de sa nouvelle situation, Kiyotaka passe ses soirées à noyer son chagrin dans l'alcool, lorsqu'un jour, ivre et en pleurs, il est sauvé par un yakuza nommé Tenju, avec qui il couche pour tout oublier...

Par Wagase Wagimoko
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Wagase Wagimoko

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Afterglow

Wagase Wagimoko

Paru le 19/11/2025

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

9782382765395
