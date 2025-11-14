"Tu as déjà tué quelqu'un ? " Cardiologue et chirurgien cardiovasculaire diplômé, Kiyotaka Higuchi avait une grande carrière devant lui. Seulement, il est envoyé dans une ville isolée à Kyushu pour une "certaine raison" dans le service de médecine interne. Sans pouvoir refuser cette mutation, il s'occupe à présent de personnes âgées qui lui racontent leur vie... Se plaignant de sa nouvelle situation, Kiyotaka passe ses soirées à noyer son chagrin dans l'alcool, lorsqu'un jour, ivre et en pleurs, il est sauvé par un yakuza nommé Tenju, avec qui il couche pour tout oublier...