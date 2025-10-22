Le jour où les boîtes à rythmes puis les samplers sont apparus dans le champ de vision du hip-hop, plus rien n'a été comme avant. En détournant les machines de leur rôle initial, la culture partie du Bronx s'est inventé son propre mode de création et façonné son identité en se réappropriant une technologie qui ne lui était pas destinée. Programmer des rythmiques, échantillonner quelques notes d'un vinyle pour ensuite les découper et les triturer jusqu'à les rendre méconnaissables, le hip-hop a fait de ce mode de production révolutionnaire un ADN sur lequel s'est érigée une immense partie de ses fondations. Enrichie, expérimentée, puis développée depuis les années 1980 par une armée de passionnés curieux et créatifs, cette manière de penser et de faire de la musique a depuis investi et contaminé tous les styles. A travers de plus de 70 entretiens inédits menés entre les Etats-Unis et la France, HERE COME THE DRUMS raconte l'épopée de ces machines, autant que celle des pionniers qui ont participé à un tremblement de terre dont ils n'avaient pas mesuré les retentissements...