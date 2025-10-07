Cet ouvrage s'inscrit dans 2025 Année de la préservation des Glaciers initiée par l'Unesco alors que 2024 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée. La disparition progressive des glaciers entraîne la perte culturelle de panoramas inestimables, éblouissants dans leur majesté, qui ont fasciné des générations de voyageurs, d'artistes, de poètes et de photographes. Mais les glaciers sont avant tout, des éléments fondamentaux dans la régulation du cycle hydrologique et du climat local et mondial, ils sont vivants et favorisent la vie. Deux milliards de personnes dépendent d'eux pour l'approvisionnement en eau potable et les deux tiers de l'agriculture irriguée mondiale. Avec ce livre Sebastião Salgado nous propose le récit dramatique d'une lente disparition des neiges éternelles en saisissant à travers de nombreuses expéditions la beauté époustouflante de ces sites. Son écriture photographique et son langage original sont immédiatement reconnaissables, basés sur un noir et blanc et des gris subtils grâce à des lumières et des cadrages qu'il maîtrise parfaitement. De la péninsule antarctique au Canada, de la Patagonie à l'Himalaya, de la Géorgie du Sud à la Russie, la plupart des photographies de cet ouvrage ne sont nullement une dénonciation ou des effets faciles. C'est juste la beauté poignante de ces paysages comme des paradis en perdition, le silence des étendues blanches où se profilent des ombres noires qui nous émeuvent et nous terrifient en même temps. Si l'homme est absent, sa présence implicitement destructrice nous interpelle, nous obligeant à réagir car il est sans doute encore temps de rétablir une forme d'amour avec notre planète. Le livre est enrichi d'un essai d'Elisa Palazzi, climatologue et professeur au département de physique de l'université de Turin. Sebastião Salgado né en 1944 au Brésil a débuté la photographie en 1973 et s'est toujours intéressé à l'activité humaine et à la planète. Son premier livre Autres Amériques fut publié en 1986 par Contrejour. Depuis qu'il a fondé Amazones Images avec Lelia Wanick Salgado, il développe de véritables voies de diffusion par les livres et les expositions en faveur des causes qu'ensemble ils décident d'épouser et de soutenir.