Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Glaciers

Elisa Palazzi, Salgado Sebastião

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage s'inscrit dans 2025 Année de la préservation des Glaciers initiée par l'Unesco alors que 2024 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée. La disparition progressive des glaciers entraîne la perte culturelle de panoramas inestimables, éblouissants dans leur majesté, qui ont fasciné des générations de voyageurs, d'artistes, de poètes et de photographes. Mais les glaciers sont avant tout, des éléments fondamentaux dans la régulation du cycle hydrologique et du climat local et mondial, ils sont vivants et favorisent la vie. Deux milliards de personnes dépendent d'eux pour l'approvisionnement en eau potable et les deux tiers de l'agriculture irriguée mondiale. Avec ce livre Sebastião Salgado nous propose le récit dramatique d'une lente disparition des neiges éternelles en saisissant à travers de nombreuses expéditions la beauté époustouflante de ces sites. Son écriture photographique et son langage original sont immédiatement reconnaissables, basés sur un noir et blanc et des gris subtils grâce à des lumières et des cadrages qu'il maîtrise parfaitement. De la péninsule antarctique au Canada, de la Patagonie à l'Himalaya, de la Géorgie du Sud à la Russie, la plupart des photographies de cet ouvrage ne sont nullement une dénonciation ou des effets faciles. C'est juste la beauté poignante de ces paysages comme des paradis en perdition, le silence des étendues blanches où se profilent des ombres noires qui nous émeuvent et nous terrifient en même temps. Si l'homme est absent, sa présence implicitement destructrice nous interpelle, nous obligeant à réagir car il est sans doute encore temps de rétablir une forme d'amour avec notre planète. Le livre est enrichi d'un essai d'Elisa Palazzi, climatologue et professeur au département de physique de l'université de Turin. Sebastião Salgado né en 1944 au Brésil a débuté la photographie en 1973 et s'est toujours intéressé à l'activité humaine et à la planète. Son premier livre Autres Amériques fut publié en 1986 par Contrejour. Depuis qu'il a fondé Amazones Images avec Lelia Wanick Salgado, il développe de véritables voies de diffusion par les livres et les expositions en faveur des causes qu'ensemble ils décident d'épouser et de soutenir.

Par Elisa Palazzi, Salgado Sebastião
Chez Contrejour

|

Auteur

Elisa Palazzi, Salgado Sebastião

Editeur

Contrejour

Genre

Histoire de la photographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Glaciers par Elisa Palazzi, Salgado Sebastião

Commenter ce livre

 

Glaciers

Elisa Palazzi

Paru le 07/10/2025

128 pages

Contrejour

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791090294684
9791090294684
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.