Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Llibertat

Hervé Kerros, Yannick Orveillon, Robin Millet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nés au début du 20e siècle dans une Catalogne où l'anarchisme est devenu une puissante force politique et sociale, notamment à travers la CNT (Confédération National du travail), les deux frères Pep et Quico Sabaté s'engagent dans la lutte politique armée contre le soulèvement fasciste du général Franco. En 1939, refusant la défaite du camp républicain, ils s'attaquent par tous les moyens possibles au régime franquiste : expropriations, expéditions punitives, évasions de prisonniers... Barcelone devient le théâtre d'une intense guérilla urbaine animée par les groupes d'action anarchistes que le sinistre commissaire Quintela reçoit pour mission d'éradiquer, par tous les moyens, avec l'aide de la Guardi Civil. Les rangs des guérilleros s'éclaircissent mais, malgré les pertes et leur isolement, les deux frères Sabaté choisissent de poursuivre la lutte, jusqu'au dernier. Un récit au plus proche de la réalité, mêlant action, mémoire et réflexion sur le prix de la liberté.

Par Hervé Kerros, Yannick Orveillon, Robin Millet
Chez Marabout

|

Auteur

Hervé Kerros, Yannick Orveillon, Robin Millet

Editeur

Marabout

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Llibertat par Hervé Kerros, Yannick Orveillon, Robin Millet

Commenter ce livre

 

Llibertat

Hervé Kerros, Yannick Orveillon, Robin Millet

Paru le 05/11/2025

224 pages

Marabout

26,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501183031
9782501183031
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.