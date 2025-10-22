Nés au début du 20e siècle dans une Catalogne où l'anarchisme est devenu une puissante force politique et sociale, notamment à travers la CNT (Confédération National du travail), les deux frères Pep et Quico Sabaté s'engagent dans la lutte politique armée contre le soulèvement fasciste du général Franco. En 1939, refusant la défaite du camp républicain, ils s'attaquent par tous les moyens possibles au régime franquiste : expropriations, expéditions punitives, évasions de prisonniers... Barcelone devient le théâtre d'une intense guérilla urbaine animée par les groupes d'action anarchistes que le sinistre commissaire Quintela reçoit pour mission d'éradiquer, par tous les moyens, avec l'aide de la Guardi Civil. Les rangs des guérilleros s'éclaircissent mais, malgré les pertes et leur isolement, les deux frères Sabaté choisissent de poursuivre la lutte, jusqu'au dernier. Un récit au plus proche de la réalité, mêlant action, mémoire et réflexion sur le prix de la liberté.