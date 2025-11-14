Gymnographies

Ce premier carnet de dessins inédits en couleur et noir et blanc se présente comme un recueil d'hommages aux pairs de Fred à Pierre Christin, de Françoise Hardy à Mano Solo et à de nombreuses bandes dessinées qui résonnent avec l'histoire de l'auteur - No man's land de Cossu, Ici Même de Tardi et Forest, Kebra de Tramber et Jano, Raoul Teigneux contre les Druzes de Vuillemin et Berroyer, Sibylline de Macherotâ¦ Autoportraits, caricatures de la classe politique française et internationale, et dessins d'humeur jalonnent cette gymnographie.