Pack en 4 volumes

Au pied de la ville d'Orse s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler "les caverniers" . C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère qui y a disparu. Un jour, en prospectant, Rico découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle est alors loin d'imaginer à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. - Pack de collection avec jaquettes effet or et gaufrage ! - Sans augmentation de prix !