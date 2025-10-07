Même pas peur

Quoi de plus marrant qu'avoir la frousse ? LesA vampires, lesfantômes, les greniers poussiéreux, les cimetières, les ruelles sombres... Tantde choses imaginaires ou non nous font peurA ! Si tu prends ton courage à deuxmains, tu te rendras compte que même dans lesA lieux les plus effrayants, il n'yaA finalement pas grand-chose à craindre. Mais attention, ce livre d'épouvanten'est pas pour les âmes sensibles. Il s'adresse à celles et ceux qui veulentaffronter leurs peurs, visiter des endroits terrifiants, et trembler d'effroiA ! Rassure-toi, rien de tout cela n'est réel. DuA moins, je ne crois pas... Un livre plein d'aventures avec des fantômes, des vampires etdes créatures effrayantes fait pour les enfants qui aiment avoir peur.