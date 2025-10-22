Cet hiver avec toi

Lara Dela Cruz, une lycéenne sarcastique et au caractère bien trempé, entame sa dernière année de lycée avec un sentiment d'exclusion. Au retour de l'été, ele a découvert que ses trois meilleures amies sortent toutes avec des membres de l'équipe de hockey. Et pire encore, voilà qu'elle doit donner des cours de soutien à son rival de toujours, James Bryer. Entre provocations, complicité inattendue et premiers émois, leur relation évolue dans un tourbillon d'humour, de tensions romantiques et de découvertes personnelles, le tout sur fond d'amitiés fragiles et de quête d'identité.