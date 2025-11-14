Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Les vues des ports de France de Joseph Vernet

Denis-Michel Boëll

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1753, le journal des décisions du roi Louis XV indique que Joseph Vernet "sera chargé de peindre tous les ports de France". Vernet s'engage alors dans un reportage pictural de la Méditerranée à l'Atlantique qui durera plus de dix ans. De cette commande royale, dont l'objectif consiste à faire connaître la puissance maritime de la France , naissent quinze tableaux majeurs à travers lesquels la peinture de marine acquiert une nouvelle reconnaissance. Précieux témoignage de la société du XVIIIe siècle, la série des Vues des Ports de France est exposée au musée national de la Marine grâce à un dépôt du musée du Louvre. Cet ouvrage permet d'apprécier pleinement ces chefs d'oeuvre au moyen de reproduction grand format. L'analyse documentaire guide le lecteur et permet de découvrir l'activité maritime des ports ainsi que les modes de vie des populations. De Marseille à Dieppe, on suit le peintre pas à pas dans son périple, témoin de ses interrogations face à la toile, de ses compromis mais aussi de ses choix d'artiste qui assureront la qualité de l'oeuvre et sa postérité.

Par Denis-Michel Boëll
Chez Locus Solus

|

Auteur

Denis-Michel Boëll

Editeur

Locus Solus

Genre

Thèmes picturaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les vues des ports de France de Joseph Vernet par Denis-Michel Boëll

Commenter ce livre

 

Les vues des ports de France de Joseph Vernet

Denis-Michel Boëll

Paru le 14/11/2025

112 pages

Locus Solus

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368335741
9782368335741
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.