Les vues des ports de France de Joseph Vernet

En 1753, le journal des décisions du roi Louis XV indique que Joseph Vernet "sera chargé de peindre tous les ports de France". Vernet s'engage alors dans un reportage pictural de la Méditerranée à l'Atlantique qui durera plus de dix ans. De cette commande royale, dont l'objectif consiste à faire connaître la puissance maritime de la France , naissent quinze tableaux majeurs à travers lesquels la peinture de marine acquiert une nouvelle reconnaissance. Précieux témoignage de la société du XVIIIe siècle, la série des Vues des Ports de France est exposée au musée national de la Marine grâce à un dépôt du musée du Louvre. Cet ouvrage permet d'apprécier pleinement ces chefs d'oeuvre au moyen de reproduction grand format. L'analyse documentaire guide le lecteur et permet de découvrir l'activité maritime des ports ainsi que les modes de vie des populations. De Marseille à Dieppe, on suit le peintre pas à pas dans son périple, témoin de ses interrogations face à la toile, de ses compromis mais aussi de ses choix d'artiste qui assureront la qualité de l'oeuvre et sa postérité.