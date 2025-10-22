Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Ultra-intelligence

Aymeric Roucher

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jusqu'où l'IA va-t-elle transformer le monde du travail et nos sociétés ? Comment maintenir la France et l'Europe dans la course à la souveraineté technologique ? Ce livre, écrit par un ingénieur en intelligence artificielle, explique en termes accessibles les décennies d'innovation qui ont mené des réseaux de neurones aux Large Language Model. A partir des enjeux en présence, les données, l'énergie ou la puissance de calcul, il analyse les ressources de l'IA pour dépasser notre conception de l'intelligence. Demain, les agents IA - des programmes capables d'exécuter des tâches en autonomie - atteindront une performance qui disqualifiera en partie le travail humain. L'auteur assume avec lucidité les conséquences d'une telle ultra-intelligence artificielle : il n'y aura pas un transfert d'emplois pour tous. Devant les immenses promesses de l'IA, il est temps de mesurer aussi ses risques écologiques ou sociaux, afin de préparer une transition sereine. Face à l'ultra-intelligence des machines, comment réinventer nos sociétés ?

Par Aymeric Roucher
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Aymeric Roucher

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Intelligence artificielle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ultra-intelligence par Aymeric Roucher

Commenter ce livre

 

Ultra-intelligence

Aymeric Roucher

Paru le 22/10/2025

288 pages

Editions Odile Jacob

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415013141
9782415013141
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.