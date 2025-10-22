Jusqu'où l'IA va-t-elle transformer le monde du travail et nos sociétés ? Comment maintenir la France et l'Europe dans la course à la souveraineté technologique ? Ce livre, écrit par un ingénieur en intelligence artificielle, explique en termes accessibles les décennies d'innovation qui ont mené des réseaux de neurones aux Large Language Model. A partir des enjeux en présence, les données, l'énergie ou la puissance de calcul, il analyse les ressources de l'IA pour dépasser notre conception de l'intelligence. Demain, les agents IA - des programmes capables d'exécuter des tâches en autonomie - atteindront une performance qui disqualifiera en partie le travail humain. L'auteur assume avec lucidité les conséquences d'une telle ultra-intelligence artificielle : il n'y aura pas un transfert d'emplois pour tous. Devant les immenses promesses de l'IA, il est temps de mesurer aussi ses risques écologiques ou sociaux, afin de préparer une transition sereine. Face à l'ultra-intelligence des machines, comment réinventer nos sociétés ?