#Essais

Giuseppe Arcimboldo

Stéphanie Rubini, Maïlys Celeux-lanval

ActuaLitté
Giuseppe Arcimboldo est l'un des peintres italiens de la Renaissance les plus connus au monde. Un documentaire qui se lit comme un récit, des moments clés de sa vie pour comprendre son art. Un ouvrage pour les 5 ans et plus, pour tout savoir du maître des têtes composées. Un artiste aux multiples talents Giuseppe Arcimboldo fait partie de ces peintres dont on a déjà vu les oeuvres... sans toujours connaître leur nom ! Il n'est pas l'inventeur de ces têtes composées à partir d'objets ou de plantes, mais leur plus célèbre peintre. Après des premiers travaux dans des cathédrales, dont celle de Milan, la vie de Giuseppe prend un tournant lorsque l'empereur lui demande de peindre sa famille à la cour de Vienne, en Autriche. En parallèle, il développe des tableaux de têtes composées. Mais c'est aussi un artiste très doué et touche-à-tout : il dessine la faune et la flore pour les scientifiques, crée des costumes, conçoit des décors et des parades pour des mariages impériaux, joue de la musique, invente des machines... Il est également chargé de créer le cabinet de curiosités de l'empereur dans cette période de grandes découvertes. Cet artiste astucieux, très à la mode de son vivant, a créé pour la famille impériale sur trois générations, et a même continué à son retour en Italie et jusqu'à la fin de sa vie. Un ouvrage didactique mêlant photos et illustrations Les treize oeuvres de l'ouvrage - une tapisserie, neuf tableaux et trois dessins/esquisses : Vierge en dormition, Portrait de l'archiduchesse Magdalena, Portrait de Maximilien II, son épouse et ses enfants, L'Eté, L'Eau, Le Bibliothécaire, Dessin d'oiseaux au sein de la ménagerie impériale, Esquisse pour un costume de cuisinier, Autoportrait, Le Sommelier, Tête réversible avec panier de fruits, Vertumne et Flora.

Par Stéphanie Rubini, Maïlys Celeux-lanval
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Rubini, Maïlys Celeux-lanval

Editeur

Editions Milan

Genre

Beaux arts

Giuseppe Arcimboldo

Stéphanie Rubini, Maïlys Celeux-lanval

Paru le 22/10/2025

40 pages

Editions Milan

9,90 €

ActuaLitté
9782408059941
