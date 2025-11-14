Inscription
Guide Tao Drôme-Ardèche

Maëlle Cherrier, Eline Judon

ActuaLitté
Le guide incontournable pour découvrir la Drôme et l'Ardèche autrement ! Envie d'un voyage authentique, riche en rencontres et respectueux de l'environnement ? Ce guide écoresponsable vous emmène hors des sentiers battus à la découverte d'expériences uniques et engagées. Au programme : plus de 300 expériences éthiques et écologiques pour tous les goûts et tous les budgets. - Séjournez dans des hébergements écoresponsables : chambres d'hôtes, campings nature, hôtels écologiques, auberges engagées, logements insolites (cabanes dans les arbres, tipis...). - Savourez des produits frais, locaux et de saison dans des restaurants, cafés, bars associatifs, restaurants végétariens, marchés de producteurs ou directement à la ferme. - Pratiquez des activités originales et durables : observation de la faune sauvage, découverte de réserves naturelles, vélo, canoë, visites de vignobles bio, fermes pédagogiques, ateliers d'artisans locaux, yoga, stages de bien-être, événements culturels, ateliers de reconnexion à la nature... - Découvrez et participez aux initiatives de la transition écologique et sociale : écolieux, tiers-lieux, ressourceries, projets de permaculture et d'agroécologie, apiculture naturelle, reconnaissance des plantes sauvages, ateliers nature pour enfants... - Contribuez à la vie locale grâce à des associations qui agissent pour l'environnement et le lien social, ou en immersion dans des fermes. Vous trouverez également : - Des cartes interactives (accessibles grâce à des QR codes) pour retrouver toutes les adresses. - Des conseils pratiques : venir et se déplacer sans voiture, itinéraires de randonnée à pied ou à vélo, agenda des événements locaux... - Des articles pour découvrir la Drôme et l'Ardèche : leurs habitants, leurs traditions, leur terroir, leur faune et leur flore, leurs initiatives environnementales... - Des conseils pour voyager de façon écoresponsable. - De nombreuses photos en couleur. Vivez des expériences hors du commun : dormez dans une yourte mongole ou un dôme pour observer les étoiles, passez une nuit perchée dans les arbres en hamac avec repas suspendus, participez à un marché de la truffe, rencontrez des producteurs de lavande, de châtaignes, d'olives ou encore de nougat, apprenez la distillation de plantes médicinales et aromatiques, visitez des habitations creusées dans la falaise d'un ancien volcan, observez vautours et aigles avec un guide naturaliste, naviguez à bord d'un catamaran électro-solaire sur le Rhône, partez à la découverte des premiers écolieux français, participez à un escape game dans un jardin agroécologique... et bien d'autres expériences uniques. Avec le Guide Tao Drôme-Ardèche, transformez votre voyage en une aventure enrichissante et pleine de sens ! Guide imprimé en France sur du papier certifié PEFC.

Par Maëlle Cherrier, Eline Judon
Chez Viatao

Maëlle Cherrier, Eline Judon

Viatao

Rhône-Alpes

Guide Tao Drôme-Ardèche

Maëlle Cherrier, Eline Judon

Paru le 20/11/2025

160 pages

Viatao

14,00 €

ActuaLitté
9782359082050
© Notice établie par ORB
