" Ses saynètes à l'encre de Chine finissent dans une telle explosion polysémique qu'elles mettent en déroute toute tentative de filiations hâtives. L'improvisation est sa règle, mais une improvisation disciplinée, maîtrisée. Une rêverie insolente tenue en laisse, en quelque sorte. Chaque élément, chaque homoncule, chaque signe glissé dans les interstices est comme un vocable appartenant à la même langue, drue, dense, jubilatoire, glossolalique peut-être. En dépit du fait que Nadau ne dédaigne pas glisser des mots ou des bouts de phrase parfaitement intelligibles. Indices ? Pièges rassurants pour endormir notre vigilance ? Scansions de l'artiste pour ne pas perdre pied lui-même ? Ou simple rappel que l'homme écrit aussi, versifie même ? " Christian Berst

Par Christian Berst, Jean-Pierre Nadau
Chez Lelivredart

Auteur

Editeur

Lelivredart

Genre

Dessin

Paru le 14/11/2025

110 pages

30,00 €

9782355324628
