#Essais

Maison rustique

Robinet Millet, Cora Millet-Robinet

Cet ouvrage essentiel vous livre ses meilleurs conseils de grand-mère pour prendre soin de soi, de sa maison et de son potager. A travers plus de mille recettes, astuces et remèdes anciens et faits maison, c'est tout l'art de vivre au rythme de la nature qui renaît ici, avec tendresse et bon sens. Réédition du Maison rustique des Dames paru en 1859, ce classique joliment illustré mêle savoir-vivre rural et gestes simples du quotidien pour le soin de soi et de son environnement.

Par Robinet Millet, Cora Millet-Robinet
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Robinet Millet, Cora Millet-Robinet

Editeur

Editions La Plage

Genre

Arts ménagers

Retrouver tous les articles sur Maison rustique par Robinet Millet, Cora Millet-Robinet

Commenter ce livre

 

Maison rustique

Robinet Millet, Cora Millet-Robinet

Paru le 03/12/2025

608 pages

Editions La Plage

35,00 €

9782383385790
