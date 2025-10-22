Cet ouvrage essentiel vous livre ses meilleurs conseils de grand-mère pour prendre soin de soi, de sa maison et de son potager. A travers plus de mille recettes, astuces et remèdes anciens et faits maison, c'est tout l'art de vivre au rythme de la nature qui renaît ici, avec tendresse et bon sens. Réédition du Maison rustique des Dames paru en 1859, ce classique joliment illustré mêle savoir-vivre rural et gestes simples du quotidien pour le soin de soi et de son environnement.