Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Benoît

Carl Rocheleau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce qui me définit le mieux : ma passion pour le cinéma. A titre de fan fini de Quentin Tarantino, je compte moi aussi devenir réalisateur et scénariste de films hyper violents. J'adore les membres tranchés et le sang qui gicle partout. J'ai déjà noté quelques scènes très divertissantes dans mon carnet d'idées... Comme je viens de débarquer en ville et que mon compte en banque est à sec, disons que l'étude clinique d'Alphalab me sauve le cul. Grâce aux compensations (de l'argent facile, avouons-le), je peux régler mes frais universitaires, payer mon loyer et gâter la fille de mes rêves, Mini. Le hic, c'est que plus les semaines passent, plus j'ai le goût de voir à quoi ressembleraient mes scénarios macabres dans la vraie vie. Si seulement j'avais deux ou trois volontaires sous la main...

Par Carl Rocheleau
Chez Editions de Mortagne

|

Auteur

Carl Rocheleau

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Benoît par Carl Rocheleau

Commenter ce livre

 

Benoît

Carl Rocheleau

Paru le 07/10/2025

326 pages

Editions de Mortagne

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897926694
9782897926694
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.