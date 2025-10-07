Ce qui me définit le mieux : ma passion pour le cinéma. A titre de fan fini de Quentin Tarantino, je compte moi aussi devenir réalisateur et scénariste de films hyper violents. J'adore les membres tranchés et le sang qui gicle partout. J'ai déjà noté quelques scènes très divertissantes dans mon carnet d'idées... Comme je viens de débarquer en ville et que mon compte en banque est à sec, disons que l'étude clinique d'Alphalab me sauve le cul. Grâce aux compensations (de l'argent facile, avouons-le), je peux régler mes frais universitaires, payer mon loyer et gâter la fille de mes rêves, Mini. Le hic, c'est que plus les semaines passent, plus j'ai le goût de voir à quoi ressembleraient mes scénarios macabres dans la vraie vie. Si seulement j'avais deux ou trois volontaires sous la main...