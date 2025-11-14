Hors Cadre

Avec son style unique, qui mêle formes géométriques, détails foisonnants et couleurs flamboyantes, Alexandre Clérisse oscille d'un univers à l'autre avec une précision et une puissance remarquables. (Re)découvrez son immense talent à travers ces illustrations issues du roman graphique Moonlight express , réalisé en collaboration avec le grand maître du scénario : Thierry Smolderen. Amours, jazz, trafic d'oeuvres d'art, ville en ruine puis soleil de Los Angeles, c'est toute une époque que ces dessins feront revivre sous vos yeux, et sur vos murs ! Cette enveloppe contient huit reproductions d'illustrations d'Alexandre Clérisse de très grande qualité. Elles sont accompagnées d'un livret dans lequel les voix d'Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen se font écho.