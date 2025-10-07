Inscription
#Polar

Cédric

Alain Chaperon

ActuaLitté
Ce que j'aime faire de mes journées : rien. Je me définis comme un paresseux. Les livres et les films sont mes seuls amis, car ils n'exigent aucune concession de ma part. Même travailler ne me viendrait pas à l'esprit. Voilà pourquoi je prête mon corps à la science. Je participe à des études cliniques en tant que cobaye. Pas de responsabilités, peu d'exigences. On me paie pour tester des produits. Point. J'ai récemment trouvé une compagnie pharmaceutique qui me proposait un énorme montant d'argent pour me guérir de ma dépendance à la marijuana. J'aurais été fou de ne pas sauter sur l'occasion. Depuis quelque temps, je me sens bien. J'ai l'impression de devenir quelqu'un. Comme si je méritais enfin de prendre ma place parmi les meilleurs. Lisez mon blogue, vous allez comprendre. Moi, Cédric Labonté, j'ai maintenant le monde à mes pieds !

Par Alain Chaperon
Chez Editions de Mortagne

|

Auteur

Alain Chaperon

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Thrillers

Cédric

Alain Chaperon

Paru le 07/10/2025

318 pages

Editions de Mortagne

20,00 €

ActuaLitté
9782897926632
© Notice établie par ORB
