Agenda Kibo-Or-FR Rose

Le Kibo-Or est l'allié des esprits organisés avec un oeil raffiné. Sa couverture aux détails dorés, sa reliure et son élastique assortis apportent une touche de sophistication à son design épuré. Son grand format lettre déploie une semaine sur deux pages avec un encadré généreux sur chaque page, parfait pour capturer ces éclairs de génie ou simplement votre liste de tâches. La mise en page essentielle et claire favorise la concentration, tandis que ses 14 pages de notes vous offrent l'espace nécessaire pour développer vos idées les plus brillantes. Repérez votre semaine en un clin d'oeil grâce aux coins détachables. Un agenda conçu à Montréal avec amour, pour tous ceux qui ont du pain sur la planche et du goût à revendre !