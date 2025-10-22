Union Bègles-Bordeaux

Une saison historique, gravée dans les mémoires. De Bordeaux à Cardiff, l'Union Bordeaux-Bègles a fait vibrer ses supporters lors d'une épopée européenne exceptionnelle. Match après match, ce livre retrace, en images, le parcours d'une équipe devenue légende. Plongez dans l'intensité des rencontres, l'émotion des vestiaires et la ferveur d'un public qui n'a jamais cessé d'y croire. Interviews exclusives de Maxime Lucu et Jefferson Poirot, portrait des champions, retour sur la suprématie française en Coupe d'Europe : ce beau livre est bien plus qu'un récit sportif, c'est une ode à la passion du rugby. Un hommage à l'UBB, à ses joueurs et à ses supporters.