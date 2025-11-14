Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Tout brûler

Lucile de Pesloüan, Peslouan lucile De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Une prise de puissance, un flot de colère et un feu de joie". Marie Claire "Un jour je partirai ou je mourrai je le répète dans mon journal à l'encre violette". Stella, protagoniste et narratrice, retrace les abus subis dans sa famille. Trente ans après les faits, elle décide de porter plainte, de dénoncer inceste et omerta, agresseurs et complices. Sa vie bascule. Aux yeux de sa famille et de la société, elle devient la personne par qui le mal est arrivé. Lucile de Pesloüan écrit des textes intimes, directs, engagés et poétiques depuis plus de dix ans. Elle a notamment publié le manifeste féministe Pourquoi les filles ont mal au ventre. Tout brûler est son premier roman de littérature générale.

Par Lucile de Pesloüan, Peslouan lucile De
Chez Points

|

Auteur

Lucile de Pesloüan, Peslouan lucile De

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout brûler par Lucile de Pesloüan, Peslouan lucile De

Commenter ce livre

 

Tout brûler

Lucile de Pesloüan, Peslouan lucile De

Paru le 14/11/2025

144 pages

Points

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423170
9791041423170
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.