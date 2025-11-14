"Une prise de puissance, un flot de colère et un feu de joie". Marie Claire "Un jour je partirai ou je mourrai je le répète dans mon journal à l'encre violette". Stella, protagoniste et narratrice, retrace les abus subis dans sa famille. Trente ans après les faits, elle décide de porter plainte, de dénoncer inceste et omerta, agresseurs et complices. Sa vie bascule. Aux yeux de sa famille et de la société, elle devient la personne par qui le mal est arrivé. Lucile de Pesloüan écrit des textes intimes, directs, engagés et poétiques depuis plus de dix ans. Elle a notamment publié le manifeste féministe Pourquoi les filles ont mal au ventre. Tout brûler est son premier roman de littérature générale.