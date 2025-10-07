Agenda Mémo FB Bleu

Le Memo est un agenda essentiel et abordable qui condense les atouts de nos agendas en un nombre réduit de pages et un format léger et flexible. L'espace de planification est généreux grâce à sa grille d'une semaine sur deux pages, ses calendriers mensuels et sections de notes. Chaque page comporte aussi un encadré pour vos informations les plus importantes, complété par un espace non ligné pour des notes libres. Le Memo est entièrement recyclable grâce à sa couverture en carton. Sa reliure cousue et ses coins en couleur lui confèrent un charme de cahier vintage. Tout ce qui compte est présent, y compris le style !