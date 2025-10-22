Icône de la NBA. Génie du jeu. Révolutionnaire du style. Allen Iverson n'a jamais ressemblé à personne. Trop petit pour régner sur les parquets ? Il a dynamité la NBA avec sa vitesse et sa créativité. Trop rebelle pour l'Amérique policée ? Il a imposé ses tatouages, ses tresses, son flow hip-hop et a incarné, avant tout le monde, l'esprit des années 2000. Dans Incompris, Iverson raconte son histoire sans détour : une enfance marquée par la pauvreté et la violence, une ascension fulgurante vers les sommets, ses erreurs, ses combats et ses triomphes. Plus qu'un joueur, il est devenu une icône culturelle, à la hauteur d'un Michael Jordan dans une autre époque, symbole d'une génération qui s'est reconnue en lui. Un témoignage intime et puissant, qui dévoile l'homme derrière la légende et rappelle pourquoi Allen Iverson a changé à jamais le visage du basket.