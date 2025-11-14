Inscription
Les fantômes de l'Hôtel Jérôme

Une saga jubilatoire par l'auteur de l'inoubliable Monde selon Garp 1941. A Aspen, Colorado, la jeune Rachel Brewster échoue aux épreuves de slalom mais réussit à tomber enceinte. De retour chez ses parents, elle devient monitrice de ski et élève son fils Adam dans un climat de tendre complicité. Ainsi débutent sept décennies d'une fresque débridée peuplée de personnages irrésistibles qui, dans la très conventionnelle Nouvelle-Angleterre, défient les conventions. Adulte, c'est à l'Hotel Jerome d'Aspen, hanté par de nombreux fantômes, qu'Adam tentera d'élucider les secrets bien gardés de son étonnante famille. Né en 1942, John Irving est l'un des plus grands romanciers américains de sa génération. Le Monde selon Garp a connu un succès mondial et a été porté à l'écran. Tous ses romans sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Elisabeth Peellaert

Les fantômes de l'Hôtel Jérôme

John Irving trad. Elisabeth Peellaert

Paru le 14/11/2025

992 pages

Points

13,95 €

Scannez le code barre 9791041420070
9791041420070
© Notice établie par ORB
