Sword Art Online Calendrier de l'Avent

Reki Kawahara

25 jours de cadeaux et de surprises ! En 2022, l'humanité a réussi à créer une réalité virtuelle. Grâce à un casque, les humains peuvent se plonger entièrement dans le monde virtuel en étant comme déconnectés de la réalité, et Sword Art Online est le premier MMORPG à utiliser ce système. Mais voilà que le premier jour de jeu, 10 000 personnes se retrouvent piégées dans cette réalité virtuelle par son créateur : Akihiko Kayaba. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu. Mais ce ne sera pas facile de sortir de ce monde virtuel puisque si un joueur perd la partie, il meurt également dans la vraie vie.

Par Reki Kawahara
Chez Ynnis Editions

Reki Kawahara

Ynnis Editions

calendrier de l'avent

Paru le 22/10/2025

Ynnis Editions

29,95 €

9782376975946
