linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Essais

Spectres de Marx

Jacques Derrida

Spectres de Marx En 1993, quatre ans après la chute du mur de Berlin, et en plein triomphe de la démocratie libérale, Jacques Derrida écrit un livre intempestif sur l'héritage de Marx. Il n'est pas question d'un ralliement tardif au marxisme mais d'un retour de Marx et de tous ceux qui l'ont habité sous forme de spectres dans le nouvel ordre du monde. Il s'agit d'une possible réconciliation possible entre une idée devenue spectrale et un apprendre à vivre enfin, entre un temps disjoint et un temps de longue durée. Prise de position, geste politique, propos de résistance à l'Etat mondial, déconstruction du droit international. Tout y est. Lire Spectres de Marx trente ans après sa parution, c'est aussi s'entretenir avec le spectre de Jacques Derrida, saisir l'idée d'une possible révolution à venir. Jacques Derrida (1930-2004) Né en Algérie, il est l'auteur d'une oeuvre monumentale, au centre de laquelle se trouve le concept de "déconstruction" . Philosophe français le plus étudié dans le monde, il a notamment publié au Seuil La Dissémination (1972) et Foi et savoir (2001).

Par Jacques Derrida
Chez Points

|

Auteur

Jacques Derrida

Editeur

Points

Genre

Derrida

Spectres de Marx

Jacques Derrida

Paru le 14/11/2025

384 pages

Points

11,40 €

9791041416462
