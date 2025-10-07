Et je reprends ma plume

Parmi les chemins poétiques fréquentés, celui d'AngeloAmatulli contient et diffuse des couleurs et des parfums nés en Italie du sud, àl'ombre reposante des oliviers, souvent. Il invite de texte en texteà sortir de soi pour aller au-dehors, à quitter l'intériorité pour rencontrer del'imprévisible, des éclats d'esprit. Ce quatrième ouvrage à desaccents philosophiques, des interrogations, des étonnements, Ilpropose, il nous semble également, de retrouver dans un monde cruel, de l'élégance morale de rejoindre ou de ne pas quitter son âme, d'être sanspause des guetteurs de beauté