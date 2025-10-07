Inscription
Et je reprends ma plume

Angelo Amatulli

Parmi les chemins poétiques fréquentés, celui d'AngeloAmatulli contient et diffuse des couleurs et des parfums nés en Italie du sud, àl'ombre reposante des oliviers, souvent. Il invite de texte en texteà sortir de soi pour aller au-dehors, à quitter l'intériorité pour rencontrer del'imprévisible, des éclats d'esprit. Ce quatrième ouvrage à desaccents philosophiques, des interrogations, des étonnements, Ilpropose, il nous semble également, de retrouver dans un monde cruel, de l'élégance morale de rejoindre ou de ne pas quitter son âme, d'être sanspause des guetteurs de beauté

Par Angelo Amatulli
Chez Jérôme Do Bentzinger

Auteur

Angelo Amatulli

Editeur

Jérôme Do Bentzinger

Genre

Poésie

Et je reprends ma plume

Angelo Amatulli

Paru le 07/10/2025

108 pages

Jérôme Do Bentzinger

14,00 €

9782849607718
© Notice établie par ORB
