Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le Figaro

Etienne de Montety, Montety etienne De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 15 janvier 1826, un nouveau journal paraît. Quatre pages imprimées. Le nouveau-né s'appelle Le Figaro , il est " satirique, spirituel et batailleur ", à l'instar du célèbre barbier de Beaumarchais à qui il doit son nom. Les soubresauts de l'Histoire le secouent, les régimes politiques successifs le menacent, les propriétaires passent... Le Figaro , fragilisé parfois, renaissant toujours, se transforme en quotidien ; il s'étoffe, il raille, ferraille, défend, il informe surtout – l'une de ses fameuses devises ne fut-elle pas : " La vérité quand même ! " - et devient, au fil des décennies, un titre puissant et libre. Etienne de Montety vous convie à un passionnant reportage historique, politique, littéraire et mondain, qui court sur deux siècles, de l'exil de Charles X à la réhabilitation de Dreyfus, du procès des Fleurs du mal de Baudelaire à l'incendie de Notre-Dame en passant par le premier homme sur la Lune et la chute du mur de Berlin. Les archives du journal sont ouvertes (près de 700 documents reproduits), les grandes plumes - George Sand, Proust, Colette, Mauriac, Jean d'Ormesson et, plus inattendus, Zola, Sartre et Steinbeck – et les dessinateurs les plus éminents - Caran d'Ache, Forain, Faizant, Sempé - sont convoqués afin de raconter le quotidien et ses magazines au travers des hommes qui les ont faits. Comme le notait déjà le journaliste Emile Gaboriau, en 1861, à propos du Figaro : "Avec de semblables documents, on n'écrit pas l'histoire, mais on la comprend et surtout on reconstruit une société".

Par Etienne de Montety, Montety etienne De
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Etienne de Montety, Montety etienne De

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Figaro par Etienne de Montety, Montety etienne De

Commenter ce livre

 

Le Figaro

Etienne de Montety, Montety etienne De

Paru le 14/11/2025

400 pages

Editions de la Martinière

49,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040123187
9791040123187
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.