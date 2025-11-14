Le 15 janvier 1826, un nouveau journal paraît. Quatre pages imprimées. Le nouveau-né s'appelle Le Figaro , il est " satirique, spirituel et batailleur ", à l'instar du célèbre barbier de Beaumarchais à qui il doit son nom. Les soubresauts de l'Histoire le secouent, les régimes politiques successifs le menacent, les propriétaires passent... Le Figaro , fragilisé parfois, renaissant toujours, se transforme en quotidien ; il s'étoffe, il raille, ferraille, défend, il informe surtout – l'une de ses fameuses devises ne fut-elle pas : " La vérité quand même ! " - et devient, au fil des décennies, un titre puissant et libre. Etienne de Montety vous convie à un passionnant reportage historique, politique, littéraire et mondain, qui court sur deux siècles, de l'exil de Charles X à la réhabilitation de Dreyfus, du procès des Fleurs du mal de Baudelaire à l'incendie de Notre-Dame en passant par le premier homme sur la Lune et la chute du mur de Berlin. Les archives du journal sont ouvertes (près de 700 documents reproduits), les grandes plumes - George Sand, Proust, Colette, Mauriac, Jean d'Ormesson et, plus inattendus, Zola, Sartre et Steinbeck – et les dessinateurs les plus éminents - Caran d'Ache, Forain, Faizant, Sempé - sont convoqués afin de raconter le quotidien et ses magazines au travers des hommes qui les ont faits. Comme le notait déjà le journaliste Emile Gaboriau, en 1861, à propos du Figaro : "Avec de semblables documents, on n'écrit pas l'histoire, mais on la comprend et surtout on reconstruit une société".