Le Huitième jour (The Eighth Day) est un roman de 1967 de Thornton Wilder. L'intrigue se situe dans une ville minière du sud de l'Illinois, et tourne autour de John Barrington Ashley, accusé du meurtre de son voisin Breckenridge Lansing. Bien que le roman contienne une part de mystère avec ce meurtre, l'ouvrage se concentre principalement sur l'histoire des familles Ashley et Lansing. Le roman a été écrit sur une période de vingt mois alors que Wilder vivait seul à Douglas, en Arizona. Le Huitième Jour a remporté le National Book Award en 1968. Traduit par Thierry Gillyboeuf. Thierry Gillyboeuf est traducteur de l'anglais et de l'italien. Il a, à son actif, plus de cent cinquante traductions, dont l'oeuvre quasi complète de Henry David Thoreau, dont il est l'un des meilleurs spécialistes français. Grand connaisseur de la littérature américaine du XIXe siècle, il a également traduit Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, John Burroughs, Charles Lane, etc. Avec Christian Garcin, il a entrepris la retraduction de l'intégralité des nouvelles d'Edgar Allan Poe, et l'intégralité des nouvelles de Herman Melville. Il prépare par ailleurs un essai sur l'auteur de Moby Dick. Il a également traduit de nombreux poètes américains de la première moitié du XXe siècle, tels qu'E.E. Cummings, Marianne Moore, William Carlos Williams, Carl Sandburg, Langston Hughes, Charles Reznikoff, etc...