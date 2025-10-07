Thomas J. Willson, ses filles, son fils et la fin des temps

Thomas J. Willson, veuf un tantinet lunatique, auteur deromans pour la jeunesse, fait de son mieux pour élever seul ses deux filles etson fils. Jusqu'au jour où une pénurie de Choco Pops affecte le supermarché ducoin et où sa benjamine surdouée, Aude, lui annonce la fin des temps. A partirde là, tout se débande. Pris de rage meurtrière, les humains s'étripent etsubissent les attaques d'animaux en folie, d'étranges personnages répandent desprophéties menaçantes... Conduite par Aude, la famille est ballottée dans unroad movie sous un ciel de tornade envahi de lucioles rouges, avec l'espoir deretrouver l'éleveur de chevaux - serait-ce Dieuâ? - qui peut seul mettre fin àcette Apocalypse... jusqu'au coup de théâtre final. Amateur de filmsd'horreur et fan de Stephen King, Julien Piron a publié sous son vrai nom, puissous le pseudonyme de Julien Léonard, du thriller, du postapocalyptique et de ladark fantasy, où une bonne rasade d'humour pimente des univers sombres etdécalés. Avec Thomas J. Willson, il change de genre. Mais on ne serefait pas, et ses anciennes amours animent ce nouveau roman, certes d'une plushaute exigence littéraire et d'une écriture plus soutenue, mais porté par unrythme trépidant et des situations aussi angoissantes que fantastiques, jusqu'aucoup de théâtre final.