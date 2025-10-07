Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Thomas J. Willson, ses filles, son fils et la fin des temps

Julien Léonard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Thomas J. Willson, veuf un tantinet lunatique, auteur deromans pour la jeunesse, fait de son mieux pour élever seul ses deux filles etson fils. Jusqu'au jour où une pénurie de Choco Pops affecte le supermarché ducoin et où sa benjamine surdouée, Aude, lui annonce la fin des temps. A partirde là, tout se débande. Pris de rage meurtrière, les humains s'étripent etsubissent les attaques d'animaux en folie, d'étranges personnages répandent desprophéties menaçantes... Conduite par Aude, la famille est ballottée dans unroad movie sous un ciel de tornade envahi de lucioles rouges, avec l'espoir deretrouver l'éleveur de chevaux - serait-ce Dieuâ? - qui peut seul mettre fin àcette Apocalypse... jusqu'au coup de théâtre final. Amateur de filmsd'horreur et fan de Stephen King, Julien Piron a publié sous son vrai nom, puissous le pseudonyme de Julien Léonard, du thriller, du postapocalyptique et de ladark fantasy, où une bonne rasade d'humour pimente des univers sombres etdécalés. Avec Thomas J. Willson, il change de genre. Mais on ne serefait pas, et ses anciennes amours animent ce nouveau roman, certes d'une plushaute exigence littéraire et d'une écriture plus soutenue, mais porté par unrythme trépidant et des situations aussi angoissantes que fantastiques, jusqu'aucoup de théâtre final.

Par Julien Léonard
Chez Editions Mode Est-Ouest (MEO)

|

Auteur

Julien Léonard

Editeur

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Thomas J. Willson, ses filles, son fils et la fin des temps par Julien Léonard

Commenter ce livre

 

Thomas J. Willson, ses filles, son fils et la fin des temps

Julien Léonard

Paru le 07/10/2025

228 pages

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807005310
9782807005310
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.