#Manga

Couteau et Piment Vert Tome 8

Yuki Isoya, Mélanie Kochert

ActuaLitté
"La fuite de Suzuné résolue, les sentiments d'Ichika et Amané s'enracinent en terreau fertile. Passé l'anniversaire d'Ichika et le Nouvel An, le rapprochement entre nos héros s'accélère... Mais l'apaisement est de courte durée. Et c'est au tour de Sakaé, le cadet des Yamaguchi parti faire ses études aux Etats-Unis, d'apparaître à présent devant leurs yeux avec une proposition inattendue ! Un problème vous quitte, un autre s'en vient ! Notre couple tiendra-t-il face à cette situation inédite ? Une vague d'ennuis déferle sur le 8e tome de Couteau et Piment vert !

Par Yuki Isoya, Mélanie Kochert
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Yuki Isoya, Mélanie Kochert

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Josei/femme

Couteau et Piment Vert Tome 8

Yuki Isoya trad. Mélanie Kochert

Paru le 22/10/2025

Le Lézard Noir

8,50 €

ActuaLitté
9782353484270
