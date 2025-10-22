Couteau et Piment Vert Tome 8

"La fuite de Suzuné résolue, les sentiments d'Ichika et Amané s'enracinent en terreau fertile. Passé l'anniversaire d'Ichika et le Nouvel An, le rapprochement entre nos héros s'accélère... Mais l'apaisement est de courte durée. Et c'est au tour de Sakaé, le cadet des Yamaguchi parti faire ses études aux Etats-Unis, d'apparaître à présent devant leurs yeux avec une proposition inattendue ! Un problème vous quitte, un autre s'en vient ! Notre couple tiendra-t-il face à cette situation inédite ? Une vague d'ennuis déferle sur le 8e tome de Couteau et Piment vert !