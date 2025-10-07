Inscription
Messages d'amour de vos défunts - Coffret

Alexandre Musruck

Découvrez une façon réconfortante de communiquer avec vos défunts avec des cartes lumineuses et apaisantes. Perdre un être cher est une expérience profondément douloureuse. Le deuil est un processus naturel, une étape incontournable de notre existence. Bien que l'enveloppe charnelle de nos proches décédés disparaisse, leur âme perdure. Malgré la séparation physique, nos chers défunts continuent à nous aimer, à veiller sur nous et à nous soutenir, comme ils le faisaient de leur vivant. Cet oracle de 50 cartes a été conçu par Alexandre Musruck, passionné de cartomancie et auteur de plusieurs tarots et oracles, pour nous permettre de communiquer avec nos chers disparus et recevoir leurs messages empreints d'amour et de paix. Il se révèle être un outil précieux pour traverser le deuil.

Par Alexandre Musruck
Chez Editions Jacques Grancher

|

Auteur

Alexandre Musruck

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Arts divinatoires

