Les grands naufrages de l'Histoire Le 28 juin 1914, un jeune exalté serbe sème le trouble en assassinant un archiduc et son épouse. Dans un jeu infernal de dominos et au nom d'alliances, en quelques mois la plupart des nations du Vieux Continent vont mobiliser leur armée et rentrer en guerre. Et puisque plus d'une nation détient un empire colonial, la guerre va s'étendre au-delà des horizons. Comme on se doit de nuire à son ennemi par tous les moyens, les mers et les océans deviennent des terrains de chasse où l'on canonne et torpille sans le moindre état d'âme. Dans ces conditions, même les navires les plus imposants et rapides ne peuvent échapper à leur funeste destin. Le 1er mai 1915 à New York, les passagers embarquent sur le Lusitania pour sa 202e traversée de l'Atlantique. Près de 240 mètres de long et 45000 tonnes en déplacement. Des chiffres impressionnants pour ce paquebot anglais qualifié de lévrier des mers. Le même jour paraît dans les journaux de la ville un avertissement officiel de l'ambassade d'Allemagne évoquant des risques pour les passagers qui voyageant à bord des navires britanniques...