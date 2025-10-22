Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Le Lusitania

Jean-Yves Delitte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les grands naufrages de l'Histoire Le 28 juin 1914, un jeune exalté serbe sème le trouble en assassinant un archiduc et son épouse. Dans un jeu infernal de dominos et au nom d'alliances, en quelques mois la plupart des nations du Vieux Continent vont mobiliser leur armée et rentrer en guerre. Et puisque plus d'une nation détient un empire colonial, la guerre va s'étendre au-delà des horizons. Comme on se doit de nuire à son ennemi par tous les moyens, les mers et les océans deviennent des terrains de chasse où l'on canonne et torpille sans le moindre état d'âme. Dans ces conditions, même les navires les plus imposants et rapides ne peuvent échapper à leur funeste destin. Le 1er mai 1915 à New York, les passagers embarquent sur le Lusitania pour sa 202e traversée de l'Atlantique. Près de 240 mètres de long et 45000 tonnes en déplacement. Des chiffres impressionnants pour ce paquebot anglais qualifié de lévrier des mers. Le même jour paraît dans les journaux de la ville un avertissement officiel de l'ambassade d'Allemagne évoquant des risques pour les passagers qui voyageant à bord des navires britanniques...

Par Jean-Yves Delitte
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Yves Delitte

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Lusitania par Jean-Yves Delitte

Commenter ce livre

 

Le Lusitania

Jean-Yves Delitte

Paru le 22/10/2025

56 pages

Glénat

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344065785
9782344065785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.