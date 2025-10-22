Inscription
#Imaginaire

Le Triangle secret - Rectificando Tome 4

Didier Convard, Denis Falque, Angélique Césano

Traque dans Le Grand Nord Alaska. Entre les plaines glaciales et les forêts blanches, un homme traqué par deux sbires sans pitié détient des preuves capables de faire tomber la multinationale pétrolière Appaloosa-Energy Corporation ! " L'Indien ", comme on le surnomme, échappe de peu aux griffes de ses assaillants et trouve refuge auprès du révérend dans le petit village de Quimsuq. Mais il ne peut rester caché très longtemps au sein de l'église. De toute évidence, il a été trahi par un proche... la compagnie achète les habitants opposés à ce projet de forage. Il est temps pour Jean Nomane d'intervenir. Agent du Triumvirat, il est envoyé pour exfiltrer cet " Indien " et garantir la protection de ses informations cruciales. Mais la mission se complique lorsque les tueurs de la firme se lancent à leurs trousses, prêts à tout pour récupérer le fameux disque dur. Si les preuves éclatent au grand jour, le scandale international risque de compromettre les plans de la compagnie. Avec l'aide du révérend au passé trouble et d'une communauté d'Inuits, Jean et son équipe vont parcourir à bout de souffle les plaines hostiles de l'Alaska. Chaque pas les rapproche du danger et chaque décision peut leur être fatale... Le désastre écologique peut-il encore être évité ? Jean Nomane parviendra-t-il à sauver " L'Indien " et à dévoiler la vérité avant qu'il ne soit trop tard ? Entre trahisons, révélations et légendes anciennes, l'avant-dernier tome de la série nous entraîne dans des contrées reculées pour un thriller haletant où action et suspense se mêlent à une lutte pour la justice et la préservation de l'environnement sur fond de courses-poursuites enneigées.

Par Didier Convard, Denis Falque, Angélique Césano
Chez Glénat

|

Auteur

Didier Convard, Denis Falque, Angélique Césano

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

Le Triangle secret - Rectificando Tome 4

Didier Convard, Denis Falque

Paru le 05/11/2025

56 pages

Glénat

15,50 €

9782344064917
© Notice établie par ORB
