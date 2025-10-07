Apprivoiser son système nerveux

Et si notre système nerveux détenait la clé de votre bien-être ? Anxiété, stress chronique, fatigue émotionnelle... Nos réactions face aux défis du quotidienne sont pas seulement une simple question de volonté, mais le reflet d'un système nerveux qui lutte pour retrouver son équilibre. Ce workbook du système nerveux, guide pratique et accessible de Deb Dana, nous invite à mieux comprendre notre système nerveux autonome et à cultiver un état de sécurité intérieure. Inspiré de la théorie polyvagale et du rôle essentiel du nerf vague, ce parcours en 50 exercices vous aidera à : repérer les signes de dysrégulation ; réduire le stress et favoriser l'auto-régulation ; renforcer vos capacités de résilience ; restaurer la connexion à votre corps, vos émotions, et aux autres. Construit comme un compagnon de voyage intérieur, ce livre s'adresse aux professionnels de l'accompagnement, mais aussi à toute personne en quête d'équilibre, de sérénité et de reconnexion à soi. Une invitation à faire de son système nerveux son allié le plus précieux pour retrouver équilibre et sérénité.