En 2022, les MRBAB exposaient plusieurs copies d'ateliers aux côtés du tableau original Marat assassiné de Jacques-Louis David. Un petit catalogue (48 pages) était paru à cette occasion. Parallèlement à cette présentation inédite avait commencé une recherche en laboratoire inédite sur le tableau et ses différentes variantes du Louvre, de Versailles, de Dijon et de Reims. Cette recherche a abouti à de nombreuses conclusions sur le tableau et sur son histoire. C'est ce que dévoilera le 26e volume de la série des Cahiers des MRBAB. Le tableau original des MRBAB sera exposé au Louvre dès le 15 octobre 2025 auprès de ses pendants français, pour une exposition inédite à l'occasion des 200 ans de la mort de Jacques-Louis David (1748-1825).