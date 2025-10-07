Eleanor Warrings détective privée

Les fans des romans "Les voyages de Maxime Petit" vont adorer retrouver l'un des personnages principaux de la série. Eleanor Warrings est aujourd'hui détective et médecin légiste confirmés. Elle n'a peur de rien ni de personne. Elle est rusée, agile, experte en armes à feu comme en combat rapproché, et maîtrise l'art de la conduite rapide aussi bien qu'un pilote de NASCAR ou de rallye. Son principal défaut : elle n'abandonne jamais une affaire non résolue, même au péril de sa vie. Sa principale qualité : elle n'abandonne jamais une affaire non résolue, même au péril de sa vie. Pour cette enquête, elle va laisser le lecteur la suivre et profiter de son extraordinaire talent et de son courage. L'action est au rendez-vous !