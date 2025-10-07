Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Eleanor Warrings détective privée

R. J. H. Lascols, R.j.h Lascols

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les fans des romans "Les voyages de Maxime Petit" vont adorer retrouver l'un des personnages principaux de la série. Eleanor Warrings est aujourd'hui détective et médecin légiste confirmés. Elle n'a peur de rien ni de personne. Elle est rusée, agile, experte en armes à feu comme en combat rapproché, et maîtrise l'art de la conduite rapide aussi bien qu'un pilote de NASCAR ou de rallye. Son principal défaut : elle n'abandonne jamais une affaire non résolue, même au péril de sa vie. Sa principale qualité : elle n'abandonne jamais une affaire non résolue, même au péril de sa vie. Pour cette enquête, elle va laisser le lecteur la suivre et profiter de son extraordinaire talent et de son courage. L'action est au rendez-vous !

Par R. J. H. Lascols, R.j.h Lascols
Chez Caspersen

|

Auteur

R. J. H. Lascols, R.j.h Lascols

Editeur

Caspersen

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eleanor Warrings détective privée par R. J. H. Lascols, R.j.h Lascols

Commenter ce livre

 

Eleanor Warrings détective privée

R. J. H. Lascols, R.j.h Lascols

Paru le 07/10/2025

339 pages

Caspersen

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493304209
9782493304209
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.