Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Elwood et Célia

Gabriel Elie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elwood et Célia est un roman poétique et initiatique, accessible dès l'adolescence, qui parle aussi aux adultes. Mêlant références bibliques, symboles universels et clins d'oeil aux grands classiques (Narnia, La Belle et la Bête), ce roman invite à une réflexion profonde sur l'amour, la fidélité, la transmission et le sens de la vie. A travers un voyage dans une forêt mystérieuse, une tour gardant trois miroirs, et des jardins oubliés, les jeunes héros affrontent des épreuves qui résonnent avec les défis du monde réel. Conçu comme un triptyque, ce récit aborde aussi bien le masculin que le féminin, la perte que la renaissance. Pour les parents en quête de récits porteurs de sens, à lire ou à partager, ce livre offre un espace pour se reconnecter à l'essentiel - et pourquoi pas, ouvrir un dialogue avec leurs enfants.

Par Gabriel Elie
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Gabriel Elie

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Elwood et Célia par Gabriel Elie

Commenter ce livre

 

Elwood et Célia

Gabriel Elie

Paru le 29/10/2025

160 pages

Editions du Carmel

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847139396
9782847139396
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.