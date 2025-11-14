Elwood et Célia est un roman poétique et initiatique, accessible dès l'adolescence, qui parle aussi aux adultes. Mêlant références bibliques, symboles universels et clins d'oeil aux grands classiques (Narnia, La Belle et la Bête), ce roman invite à une réflexion profonde sur l'amour, la fidélité, la transmission et le sens de la vie. A travers un voyage dans une forêt mystérieuse, une tour gardant trois miroirs, et des jardins oubliés, les jeunes héros affrontent des épreuves qui résonnent avec les défis du monde réel. Conçu comme un triptyque, ce récit aborde aussi bien le masculin que le féminin, la perte que la renaissance. Pour les parents en quête de récits porteurs de sens, à lire ou à partager, ce livre offre un espace pour se reconnecter à l'essentiel - et pourquoi pas, ouvrir un dialogue avec leurs enfants.