Intempéries

"L'originalité du regard de Bolano éclate notamment dans sa façon de procéder à des rapprochements inattendus entre des atmosphères, des registres de langue ou de discours". LE MONDE Le présent ouvrage rassemble la quasi-totalité des articles et essais publiés par Roberto Bolano, depuis les années 1970, et jusqu'à sa mort en 2003. Il comprend également des prologues écrits pour les oeuvres d'autres auteurs, ainsi que des discours prononcés au fil de sa carrière littéraire. Humour, réflexions sur la pratique de l'écriture et l'art, anecdotes et indices sur sa vision du monde - parfois polémique, toujours décomplexée - cohabitent dans ce volume qui révèle une autre facette du génie créatif de Roberto Bolano. Né en 1953 au Chili, Roberto Bolano s'installe en Espagne en 1978. Considéré comme un écrivain majeur, il est l'auteur des romans cultes Les Détectives sauvages et 2666. Il meurt en 2003. Traduit de l'espagnol (Chili) par Robert Amutio et Jean-Marie Saint-Lu