#Imaginaire

Le jour de l'expiation

Bethany Jacobs, Patrick Dechesne, Tim Paul

Les Jeveni ont enfin trouvé la liberté sur la lointaine planète Capamame, libérés de l'oppression de la Parentèlité grâce à leur alliance avec la stoïque Chono, l'intrépide Jun et l'imprévisible Six, qui a défait la famille Nightfoot. Mais lorsque Six et Chono retournent dans le Treble, leur rêve d'indépendance est mis à rude épreuve. Les Secrétaires sont déterminés à reprendre le pouvoir et n'ont pas l'intention de perdre leur contrôle sur les Jeveni. Sans compter que, à Capamame, Jun et le collecteur Masar luttent pour protéger la colonie fraîchement installée, menacée par une population débordant de ressentiment et par un saboteur anonyme qui sème le chaos et la mort...

Par Bethany Jacobs, Patrick Dechesne, Tim Paul
Chez J'ai lu

|

Auteur

Bethany Jacobs, Patrick Dechesne, Tim Paul

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

Le jour de l'expiation

Bethany Jacobs trad. Patrick Dechesne

Paru le 22/10/2025

512 pages

J'ai lu

22,00 €

9782290414378
© Notice établie par ORB
