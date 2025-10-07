Extrême, extatique, expérimentale, l'hyperpop est née au débutdes années 2010 avec SOPHIE et A. G. Cook. L'enjeu : grossir le trait de la popmusic dans un élan à la fois critique et jouisseur. En plongeant dans lesarcanes du capitalisme numérique et de ses cultures Internet, Julie Ackermannéclaire ce genre ambigu, qui a choisi de se fondre dans l'époque, sonartificialité, son fétichisme technologique, sa marchandisation infinie et sonculte de la jeunesse. Dépassant les limites de la satire pour développer unenouvelle forme de sincérité dans son rapport au monde, l'hyperpop navigue entreutopie queer, accélérationnisme et post-ironie pour faire imploser la culturecapitaliste de l'intérieur.