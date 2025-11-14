La Seconde Guerre en images et en couleurs

Cet ouvrage évoque la période la plus meurtrière de notre histoire à travers des photographies en couleurs, pour la plupart d'origine et souvent inédites. Celles-ci sont complétées par des clichés spécialement colorisés pour l'occasion, à l'aide des techniques les plus récentes qui ne trahissent aucunement l'image initiale. Suivant la chronologie des évènements majeurs de cette guerre qui se déroule sur la plupart des continents, l'auteur s'attarde également sur des photographiques plus anecdotiques où l'on peut entrevoir qu'au milieu du chaos, subsiste encore un peu d'humanité et d'espérance. Il y a quatre-vingts ans, après plus de six années de guerre effroyables, la paix était enfin retrouvée. Entre l'invasion de la Pologne par les Allemands et les Russes, le 1er septembre 1939 et la capitulation du Japon, le 2 septembre 1945, le monde déplore un bilan tragique de 60 millions de morts, dont une majeure partie de civils. Aujourd'hui, les historiens écrivent fréquemment que la première et la seconde guerre mondiale n'en font qu'une, avec une pause de quelques années, le temps pour les belligérants de recouvrer leurs forces et de fourbir à nouveau leurs armes. Force est de constater que le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 n'aura rien réglé, loin de là. Les conditions imposées à l'Allemagne vaincue ont en effet engendré un esprit de revanche qui, conjugué à un nationalisme puissant, mènera inéluctablement à un second conflit mondial deux décennies plus tard. Les conséquences de cette tragédie marquent toujours profondément la géopolitique du monde contemporain, les alliés d'alors étant devenus les adversaires d'aujourd'hui.