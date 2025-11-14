Inscription
#Roman francophone

Rabelais pris au mot

Mireille Huchon, Romain Menini

ActuaLitté
La proposition paraît simple, mais la " sustantificque moelle " et le " plus hault sens " sont loin de se donner au premier venu... L'oeuvre de Rabelais est un océan. " J'ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot dans les abîmes du passé ", disait le Louis Lambert de Balzac. Avant lui, Pantagruel et ses compagnons avaient pris la mer pour connaître " le mot de la Bouteille ". Mireille Huchon raconte un périple en vingt escales, sans jamais perdre le cap. " Bacchus ", " Priape ", " Théologiens ", " Vulgaire "... mais aussi " Dictions ", " Philologue " ou " Thalamège " : les vingt leçons de lecture rassemblées dans ce volume, sur une idée originale de Romain Menini, composent un dictionnaire secret. A moins qu'il ne s'agisse d'une carte au trésor.

Par Mireille Huchon, Romain Menini
Chez Librairie Droz

|

Auteur

Mireille Huchon, Romain Menini

Editeur

Librairie Droz

Genre

Littérature française

Rabelais pris au mot

Mireille Huchon

Paru le 14/11/2025

342 pages

Librairie Droz

24,00 €

ActuaLitté
9782600005821
