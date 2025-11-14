Inscription
#Imaginaire

Saint Seiya - Time Odyssey Tome 5 . Edition collector

Jérôme Alquié, Arnaud Dollen, Masami Kurumada

Chronos est en passe d'achever son Horloge de l'Apocalypse, à laquelle ne manquent plus que les trois aiguilles, à savoir le trident de Poséidon, l'épée d'Hadès et le sceptre d'Athéna. Les chevaliers d'Athéna, quant à eux, viennent tout juste de vaincre Hadès en Elysion, mais le prix à payer a été terrible : Seiya est cloué dans un fauteuil, son âme retenue dans les Enfers par l'épée de l'empereur des morts. Le Sanctuaire est en alerte, mais Shiryu n'en a cure. A ses yeux, seul compte le sort de Seiya. D'aucuns prétendent que Pégase est déjà mort, mais le Dragon refuse pareille fatalité. La colère qui sommeille en lui gronde, et son réveil risque de tout emporter sur son passage, alliés comme ennemis... et, peut-être, Shiryu lui-même...

Saint Seiya - Time Odyssey Tome 5 . Edition collector

Jérôme Alquié, Arnaud Dollen

Paru le 14/11/2025

80 pages

Dargaud

34,90 €

9782505135722
