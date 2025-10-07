D'où naît la beauté ? Il ne s'agit pas, ici, de décrire l'évolution de l'Esthétique à travers les âges ou la planète, mais de dresser un état des lieux nourriciers de la beauté. Car le beau est victime de tant de confusions et malentendus qu'il devient nécessaire de déterminer les expériences artistiques qui sont, aujourd'hui encore, des terrains fertiles pour lui. Cette géographie de la beauté en explore donc les multiples terroirs : l'harmonieux, le joli, le kitsch, le sublime, l'étrange, le primordial, le pulsionnel, le quelconque, puis une catégorie très en vue au XXIe siècle, l'intéressant et sans oublier le laid. Avec l'analyse de ces paysages contrastés s'esquisse une géo-poétique de la beauté à l'épreuve de la post-modernité.