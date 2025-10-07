Inscription
Géographie de la beauté

Christine Sourgins

D'où naît la beauté ? Il ne s'agit pas, ici, de décrire l'évolution de l'Esthétique à travers les âges ou la planète, mais de dresser un état des lieux nourriciers de la beauté. Car le beau est victime de tant de confusions et malentendus qu'il devient nécessaire de déterminer les expériences artistiques qui sont, aujourd'hui encore, des terrains fertiles pour lui. Cette géographie de la beauté en explore donc les multiples terroirs : l'harmonieux, le joli, le kitsch, le sublime, l'étrange, le primordial, le pulsionnel, le quelconque, puis une catégorie très en vue au XXIe siècle, l'intéressant et sans oublier le laid. Avec l'analyse de ces paysages contrastés s'esquisse une géo-poétique de la beauté à l'épreuve de la post-modernité.

Par Christine Sourgins
Chez Boleine

|

Auteur

Christine Sourgins

Editeur

Boleine

Genre

Histoire de l'art

Géographie de la beauté

Christine Sourgins

Paru le 16/10/2025

200 pages

Boleine

15,00 €

9782490081868
© Notice établie par ORB
