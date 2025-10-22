Rénover une maison , étape par étape

Comment rénover durablement une maison ? Quelles étapes respecter ? Comment identifier les points sensibles des différents éléments du bâti ? Quels matériaux et techniques privilégier ? Quelles précautions prendre pour réparer ou consolider une structure ? Synthétique, ce guide pratique, entièrement en couleurs et richement illustré, vous accompagnera pas à pas dans toutes les phases d'un projet de rénovation, quelle que soit l'époque ou la localisation de la maison (urbaine ou rurale) : du diagnostic initial aux finitions, en passant par le choix des matériaux et les techniques de mise en oeuvre. Accessible et exhaustif, cet ouvrage est conçu comme une boîte à outils visuelle : il vous permet de comprendre immédiatement les principes de la rénovation et d'appliquer des techniques conformes aux règles de l'art. Pensé comme un véritable guide pratique, ce livre entièrement illustré de détails de construction, schémas de principe et pédagogiques, traite successivement : - des grands principes de la rénovation : définition des besoins, état des lieux, aménagements possibles, comme les extensions ou surélévations ; - des formalités administratives, de l'organisation et de la mise en place du chantier ; - de l'identification des points sensibles du bâti, selon son époque de construction et son style régional ; - du repérage et du diagnostic des pathologies et dégradations des matériaux, mais aussi des désordres éventuels, de leurs causes et des techniques de réparation et de renforcement à mettre en oeuvre pour y remédier ; - du choix des procédés adaptés pour réparer, consolider et améliorer la solidité, la durabilité et l'esthétique du bâti et donc sa valeur patrimoniale. Ce guide tout en images s'adresse aussi bien aux maîtres d'oeuvre, aux maîtres d'ouvrage et aux artisans curieux de découvrir les techniques spécifiques de la rénovation, qu'aux particuliers ou aux étudiants qui y trou ve ront une synthèse claire et opérationnelle des techniques propres à la rénovation des maisons en ville ou à la campagne.