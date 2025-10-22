Inscription
#Roman francophone

Des choses qui arrivent

Lotfi Nia, Salah Badis

ActuaLitté
Elle avait, disait-elle, percé le secret des lave-linge : la mousse qui foisonne à l'intérieur est en réalité une vague provenant d'une mer très éloignée, qui se trouve à des milliers de kilomètres derrière les machines, pas la Méditerranée puisqu'elle venait de l'autre côté, non, la mer des machines à laver. Et la vague parcourait toute cette distance pour venir s'échouer là-dedans, contre le petit hublot rond ; d'elle, seule l'écume était visible. S. B. Un couple qui rêve d'ouvrir une laverie, un éditeur pris entre le manuscrit d'un écrivain tunisien des années 1930 et le terrorisme contemporain, Monsieur Krimou et sa Peugeot 505... Dans le décor décati et sublime d'Alger et de ses banlieues anonymes, dans les années 2000, l'auteur exprime les sourdes contradictions de son pays et donne vie à des existences qui tentent d'échapper aux chimères. On se laisse charmer par le raffinement de la traduction. Comme autant de pièces d'un puzzle, tous les pans de vie composent une image de la ville en plan large. Kidi Bebey, Le Monde. Traduit de l'arabe (Algérie) par Lotfi Nia.

Par Lotfi Nia, Salah Badis
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Lotfi Nia, Salah Badis

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature arabe

Des choses qui arrivent par Lotfi Nia, Salah Badis

Des choses qui arrivent

Salah Badis trad. Lotfi Nia

Paru le 22/10/2025

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

ActuaLitté
9782253251071
© Notice établie par ORB
