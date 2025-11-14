Embrasser la bisexualité

La bisexualité n'est ni une phase ni une lubie. C'est un pavé dans la norme. Alors que 10 % des moins de 30 ans se disent bisexuelles, la société continue de raisonner en termes binaires : on est soit homo, soit hétéro. Entre stéréotypes tenaces, effacement dans les médias et discrimination, y compris au sein des milieux LGBTQ+, les personnes bi restent marginalisées - alors qu'elles sont pourtant nombreuses, engagées, et que la bisexualité a toujours existé. A travers un essai qui mêle analyses sociologiques, témoignages et expériences intimes, Camille Teste interroge l'invisibilisation des personnes bi et révèle les violences silencieuses qu'elles subissent. Démontant les clichés qui collent à la bisexualité, elle s'attache à lui redonner toute sa place : ni un entre-deux ni un flou, mais une identité pleine et entière, qui dérange parce qu'elle trouble les lignes binaires, questionne la norme et fragilise le système.