#Roman francophone

Le Testament d'un excentrique

Jules Verne, Georges Roux

William J. Hypperbone, l'un des plus éminents membres de l'Excentric Club de Chicago, vient de mourir, laissant une fortune de 60 millions de dollars et aucun héritier. Son testament éveille la curiosité et cause un grand émoi : il lègue sa fortune à celui des six participants choisis au hasard qui gagnera une partie fondée sur les règles du " Noble Jeu de l'Oie " et qui s'intitule " Le Noble Jeu des Etats-Unis " . Le jeu, qui se déroulera sur l'immense territoire américain, sera mené par le notaire Tornbrock, qui jettera les dés tous les deux jours et qui enverra ainsi les participants d'un Etat à l'autre, le gagnant étant celui qui arrivera le premier à la soixante-troisième case. Ce roman, s'il demeure l'un des moins connus de Verne, a été l'un de ceux qui aura le plus influencé des écrivains comme Raymond Queneau, Julio Cortázar, sans oublier Georges Perec. Le Figaro. Illustrations de l'édition originale Hetzel.

Par Jules Verne, Georges Roux
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Jules Verne, Georges Roux

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Le Testament d'un excentrique

Jules Verne

Paru le 22/10/2025

504 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

9782253196884
