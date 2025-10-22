Le Testament d'un excentrique

William J. Hypperbone, l'un des plus éminents membres de l'Excentric Club de Chicago, vient de mourir, laissant une fortune de 60 millions de dollars et aucun héritier. Son testament éveille la curiosité et cause un grand émoi : il lègue sa fortune à celui des six participants choisis au hasard qui gagnera une partie fondée sur les règles du " Noble Jeu de l'Oie " et qui s'intitule " Le Noble Jeu des Etats-Unis " . Le jeu, qui se déroulera sur l'immense territoire américain, sera mené par le notaire Tornbrock, qui jettera les dés tous les deux jours et qui enverra ainsi les participants d'un Etat à l'autre, le gagnant étant celui qui arrivera le premier à la soixante-troisième case. Ce roman, s'il demeure l'un des moins connus de Verne, a été l'un de ceux qui aura le plus influencé des écrivains comme Raymond Queneau, Julio Cortázar, sans oublier Georges Perec. Le Figaro. Illustrations de l'édition originale Hetzel.